Perugia 17enne progettava strage a scuola in nome della razza ariana | arrestato per terrorismo

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Perugia con l'accusa di propaganda con finalità terroristiche e istigazione a delinquere. Secondo le indagini, il giovane avrebbe pianificato un attacco nella scuola che frequentava, motivato dall'ideologia della

Un ragazzino di 17 anni è finito in manette con l'accusa di propaganda con finalità terroristiche e istigazione a delinquere. L'adolescente parlava in alcuni gruppi telegram di "razza ariana", esprimendo il desiderio di compiere una strage nei corridoi della scuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Terrorismo, 17enne in manette a Perugia. Perquisizioni in 4 RegioniUn 17enne pescarese, domiciliato nella provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare con successivo trasferimento presso un Istituto... “Fa parte di un’associazione terroristica”, 24enne arrestato di nuovo: nel 2024 progettava l’attentato a una chiesaUn ragazzo di 24 anni è stato nuovamente arrestato perché accusato di far parte di un'associazione con finalità di terrorismo internazionale: nel...