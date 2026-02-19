Polemiche per la sicurezza al liceo Manzù la prova d’evacuazione a sorpresa spiazza gli studenti | Non eravamo preparati

Il liceo Manzù di Bergamo ha scatenato polemiche dopo una prova di evacuazione a sorpresa. La causa sono le reazioni degli studenti, colti di sorpresa e poco preparati. Durante l’esercitazione, molti hanno ammesso di non conoscere bene le procedure di sicurezza. La dirigente scolastica, Cesare Emer Botti, ha cercato di calmare le tensioni, assicurando che l’edificio è sicuro e le attività regolari. Tuttavia, la reazione degli studenti ha sollevato dubbi sulla comunicazione e sulla preparazione in materia di emergenze. La scuola si prepara ora a incontri con studenti e genitori per chiarire la situazione.

Bergamo. "La scuola è in sicurezza, la didattica è regolare, il clima è sereno", rassicura l'ingegner Cesare Emer Botti, dirigente scolastico del Liceo artistico Manzù di Bergamo, dove però negli ultimi giorni sembra essere in corso un terremoto. Esattamente una settimana fa è stata resa pubblica la denuncia di 34 docenti dell'istituto all'Ufficio scolastico regionale: per piani di sicurezza fermi da anni, prove di evacuazione assenti, atteggiamenti autoritari del dirigente, caos e mancanza di trasparenza nella gestione.