Profanata la tomba di Pamela Genini decapitato il cadavere e portata via la testa

La tomba di una giovane donna è stata profanata, con il cadavere decapitato e la testa portata via. La procura di Bergamo ha avviato un’indagine per vilipendio di cadavere e furto di resti umani. Finora, non sono stati resi noti dettagli su eventuali sospetti o movente. La scena è stata scoperta dai familiari della vittima, che hanno segnalato l’accaduto alle autorità.

Hanno aperto la tomba, approfittando del fatto che il feretro dovesse essere trasferito, decapitando il corpo e trafugandolo. Il cadavere di Pamela Genini, la modella 29enne uccisa a coltellate dall'ex compagno Gianluca Soncin lo scorso ottobre a Milano, è stato profanato lo scorso lunedì. La salma, recuperata, è stata sequestrata dall'autorità giudiziaria. La testa sarebbe invece sparita., La scoperta risale allo scorso lunedì quando il feretro di Pamela Genini, finora custodito nel cimitero di Strozza in provincia di Bergamo, doveva essere trasferito all'interno della cappella di famiglia. Non è chiaro al momento chi abbia profanato la tomba della giovane vittima di femminicidio né perché abbia tentato di trafugarne il corpo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Profanata la tomba di Pamela Genini, decapitato il cadavere e portata via la testa Articoli correlati Profanata la tomba di Pamela Genini uccisa dall'ex Gianluca Soncin, corpo trovato senza testa dai parentiGianluca Soncin ha profanato la tomba dell’ex Pamela Gemini, la 29enne brutalmente uccisa dallo stesso compagno il 15 ottobre 2025 nel suo... Leggi anche: Profanata la bara di Pamela Genini a Strozza: “Trafugato e decapitato il corpo” Tutti gli aggiornamenti su Pamela Genini Profanata la tomba di Pamela Genini, il corpo ritrovato senza testa: si indaga per vilipendioLa tomba profanata. Il corpo mutilato. La testa portata via. Una scoperta macabra e dolorosa riguarda Pamela Genini, la donna di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre con 24 coltellate dall’ex ... milano.repubblica.it Trovato decapitato il cadavere di Pamela Genini, la modella uccisa a ottobre da Gianluca SoncinE‘ stato profanato e decapitato il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo sorso ottobre a Milano dall’ex compagno, il 52enne ... corriereromagna.it