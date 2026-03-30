La prof accoltellata dallo studente 13enne | Pronta a riaccoglierti

A Bergamo, una docente di francese è stata accoltellata da uno studente di 13 anni durante le ore di lezione. L’aggressione si è verificata mentre la docente stava registrando quanto accadeva, e l’allievo ha inferto ripetuti fendenti con un coltello. L’incidente ha coinvolto l’intera comunità scolastica e ha portato a interventi di emergenza e indagini da parte delle forze dell’ordine.

Un episodio di violenza scolastica che ha scosso l’intera comunità di Bergamo ha lasciato segni profondi nel corpo e nello spirito di Chiara Mocchi, la docente di francese aggredita da un suo studente minorenne che l’ha colpita ripetutamente con un coltello mentre registrava la scena. Nonostante le ferite, la professoressa ha espresso la volontà di tornare in classe, desiderando vedere i suoi alunni e affrontare il trauma senza trasformarsi in vittima del rancore. La prof ha anche scritto una lettera di ringraziamento in cui rivela che si è salvata grazie al “ coraggio immenso di un altro mio alunno: E., anche lui tredicenne, che mi ha invece difesa rischiando la sua stessa vita, ha impedito il peggio”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La prof accoltellata dallo studente 13enne: “Pronta a riaccoglierti” Articoli correlati La prof ferita al 13enne. "Pronta a riaccoglierti"Il giorno in cui tornerà in classe, Chiara Mocchi non vorrebbe vedere quel banco vuoto. Insegnante accoltellata dallo studente 13enne: perché? Un brutto voto o la lite col compagno difeso dalla profLa campanella è suonata puntuale come tutte le mattine alla scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario. Contenuti e approfondimenti su La prof accoltellata dallo studente... Temi più discussi: TG5: Prof accoltellata da 13enne a scuola Video; Bergamo, studente di 13 anni accoltella gravemente insegnante di francese Chiara Mocchi; Prof accoltellata, Valditara: Social devastanti tra sfide estreme e odio; Bergamo, 13enne accoltella la prof fuori da scuola: donna in gravi condizioni. La prof accoltellata dallo studente 13enne: Pronta a riaccogliertiUn episodio di violenza scolastica che ha scosso l’intera comunità di Bergamo ha lasciato segni profondi nel corpo e nello spirito di Chiara Mocchi, la ... thesocialpost.it Prof accoltellata, la docente scrive nuova lettera: Salvata da un altro alunno e da donatori del sangueLa mattina del 25 marzo 2026, davanti alla mia aula, un mio alunno tredicenne – confuso, trascinato e 'indottrinato' dai social – mi ha colpita ... lapresse.it La coalizione a guida meloniana non sembra più pronta dei propri avversari al voto anticipato - facebook.com facebook Da Venezia a Gaza, pronta la nuova missione per la Global Flotilla: «Torniamo a mobilitarci per rompere l’assedio illegale» x.com