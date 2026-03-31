Un ragazzo di tredici anni di Trescore Balneario è stato coinvolto in un episodio in cui ha ferito con un coltello un’insegnante all’interno di una scuola. La procura ha chiesto l’applicazione di una misura di sicurezza nei confronti del minore, definendo il caso come

Per il tredicenne di Trescore Balneario che ha accoltellato l’insegnante a scuola è stata richiesta una misura di sicurezza. A depositarla è stata la procura dei minori di Brescia, competente anche per Bergamo, che ha deciso di agire in questo modo in via del tutto eccezionale, considerando la giovane età del soggetto oggetto del provvedimento, che lo rende non imputabile. I pm hanno fatto una richiesta che dovrà essere valutata dal gip, che potrà accogliere o meno l’istanza, valutando attentamente il contesto specifico. Il caso è molto complesso, soprattutto per la giovanissima età del soggetto attenzionato e sono statisticamente pochi i minori al di sotto dei 14 anni che sono stati considerati pericolosi al punto di ottenere una misura di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Prof accoltellata, il 13enne rischia una misura di sicurezza "Caso eccezionale"

Articoli correlati

Prof accoltellata, richiesta misura di sicurezza per studente 13enne: perizia psichiatrica per valutare la pericolosità socialeIl ragazzo, inizialmente allontanato dalla famiglia e collocato in una comunità protetta, è stato trasferito in ospedale, nel reparto di...

Insegnante accoltellata, il pm chiede una misura di sicurezza per 13enne di Trescore. Una perizia psichiatrica per valutare la pericolosità socialeLa procura dei minori di Brescia, competente anche per il territorio di Bergamo, ha depositato al tribunale dei minorenni la richiesta di una misura...

Contenuti e approfondimenti

Discussioni sull' argomento Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; 13enne dopo aver accoltellato l'insegnante: Volevo uccidere anche i miei; La prof accoltellata dallo studente 13enne: Salvata dal coraggio di un altro mio alunno; Prof accoltellata, il 13enne a un’amica: Tagliati o rivelo i tuoi segreti.

Bergamo, Valditara visita in ospedale la prof accoltellata. Il 13enne affidato a curatoreLeggi su Sky TG24 l'articolo Bergamo, Valditara visita in ospedale la prof accoltellata. Il 13enne affidato a curatore ... tg24.sky.it

Trescore, la lettera della prof accoltellata: «Sentivo una voce di donna che diceva: «La stiamo perdendo, ora o mai più» https://trib.al/3AcWXvf - facebook.com facebook

LETTERA APERTA DELLA PROFESSORESSA CHIARA MOCCHI DOPO ESSERE STATA ACCOLTELLATA - La prof accoltellata è stata dimessa: "Mi ha salvata un altro studente" La professoressa Chiara Mocchi è stata dimessa oggi dall'ospedale Papa Giov x.com