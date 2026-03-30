Docente accoltellata dimessa dall’ospedale dopo il ricovero Il legale | Vuole tornare a scuola il prima possibile

La docente di francese coinvolta nell'aggressione avvenuta il 25 marzo presso un istituto scolastico di Trescore Balneario è stata dimessa questa mattina dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il suo legale ha dichiarato che la professoressa desidera tornare a insegnare il prima possibile. La docente era stata ricoverata a seguito dell'accoltellamento da parte di uno studente tredicenne.

La professoressa di francese Chiara Mocchi, accoltellata il 25 marzo da uno studente tredicenne nell'istituto comprensivo di Trescore Balneario, è stata dimessa questa mattina dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Prof accoltellata lascia l’ospedale: “Voglio tornare a scuola il prima possibile”È stata dimessa oggi dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Chiara Mocchi, la professoressa di francese accoltellata lo scorso 25 marzo da un... Docente accoltellata, il legale dello studente: “Possibile influenza da contatti social. Rapporto con insegnante era conflittuale”Potrebbe non essere maturata in modo isolato la decisione del tredicenne che ha accoltellato la propria insegnante in una scuola della provincia di...