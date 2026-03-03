Giovanni Zippo arriva con le guardie in tribunale un uomo gli urla criminale! | parte il processo per il disastro di via Nizza a Torino
“Criminale”. Oggi, 3 marzo, in tribunale a Torino, uno uomo ha urlato questo a Giovanni Zippo, responsabile della tragedia di via Nizza 389 del 30 giugno 2025. È appena iniziato il processo di primo grado nei confronti del 41enne, che rischia l’ergastolo accusato di omicidio volontario, disastro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Il destino di Giovanni Zippo, autore del disastro (con una vittima) di via Nizza a Torino: rischia l’ergastolo, "inammissibile il processo con rito abbreviato"Accusato di omicidio volontario, disastro doloso e lesioni personali, Giovanni Zippo rischia l’ergastolo.
Giovanni Zippo ricoverato in ospedale. Così è stato incastrato per l’esplosione di TorinoRoma, 6 luglio 2025 – È ricoverato nel reparto grandi ustionati del Cto di Torino Giovanni Zippo, 40 anni, l'uomo arrestato ieri nell'ambito delle indagini sull'esplosione in una palazzina in via ... quotidiano.net