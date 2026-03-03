Giovanni Zippo arriva con le guardie in tribunale un uomo gli urla criminale! | parte il processo per il disastro di via Nizza a Torino

Oggi, 3 marzo, a Torino si è aperto il processo relativo al disastro di via Nizza avvenuto il 30 giugno 2025. Giovanni Zippo è arrivato in tribunale accompagnato dalle guardie, mentre un uomo tra il pubblico ha urlato “criminale!” rivolgendosi a lui. La presenza di Zippo nel tribunale ha attirato l’attenzione, mentre i dettagli dell’incidente sono al centro dell’udienza.