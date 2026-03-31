Il Comune accoglie Bernardo Campo | è il nuovo vice commissario

Il Comune di Messina ha annunciato l'insediamento di Bernardo Campo come nuovo vicecommissario. La nomina è stata formalizzata dalla Regione, in seguito alla richiesta avanzata dal commissario straordinario Piero Mattei l’11 marzo. Campo assume così ufficialmente il ruolo di vicecommissario, sostituendo il precedente incarico. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale.

Messina ha un nuovo vicecommissario. La Regione, dopo la richiesta formulata l'11 marzo dal commissario straordinario Piero Mattei, ha nominato Bernardo Campo. 59enne, originario di Palermo, Campo è un dirigente a tempo determinato della Regione. Il nuovo vicecommissario, componente del gabinetto dell'assessorato Turismo e al momento commissario di Taormina arte, affiancherà Mattei nella gestione dell'ente comunale fino alle prossime elezioni amministrative previste il 24 e 25 maggio. Non si tratta della prima nomina per Campo, che tra il 2022 e 2023 venne scelto come vice commissario del comune di Catania proprio al fianco di Mattei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Il Comune accoglie Bernardo Campo: è il nuovo vice commissario Articoli correlati Leggi anche: La polizia saluta il vice questore e accoglie sei nuovi agenti Messina accoglie Piero Mattei, a Palazzo Zanca l'insediamento del commissario straordinarioDomani 5 marzo il primo incontro ufficiale con Rossana Carruba e Nello Pergolizzi, poi la conferenza stampa nel Salone delle Bandiere Si terrà domani... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Bernardo Campo Messina: Bernardo Campo nominato vicecommissario, affiancherà MatteiBernardo Campo è stato nominato vicecommissario straordinario del Comune di Messina nella fase di reggenza che precede le elezioni comunali di fine maggio. Il dirigente della Regione Siciliana affianc ... strettoweb.com Bernardo Campo è il nuovo vicecommissario del Comune di MessinaLa nomina è arrivata da Schifani, nel ruolo ad interim di assessore alle autonomie locali, dopo la richiesta formulata l’11 marzo scorso da Mattei ... messina.gazzettadelsud.it