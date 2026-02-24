Stabilizzazioni e aumento d’orario alla Messina Social City | il consigliere Russo chiede chiarimenti

Il consigliere Russo ha richiesto chiarimenti sulla decisione di aumentare l’orario di lavoro e stabilizzare 14 dipendenti alla Messina Social City, dopo aver scoperto che quasi 900 mila euro sono stati destinati a questa operazione. La misura riguarda anche l’estensione dell’orario per 165 persone, creando preoccupazione tra i sindacati. La questione mette in evidenza le scelte dell’amministrazione e le ripercussioni sui lavoratori coinvolti. La discussione prosegue in aula, lasciando aperti alcuni dubbi.

Quattordici stabilizzazioni, estensioni d’orario per 165 dipendenti, quasi 900 mila euro stanziati: la Messina Social City entra sotto la lente del Consiglio comunale. Ad accendere i riflettori è il consigliere del Pd, Alessandro Russo, che con una nota inviata alla presidente dell’Azienda speciale, Valeria Asquini, chiede “urgenza di chiarimenti” sulle decisioni del CdA del 20 febbraio 2026. “La determina n. 63 prevedeva la stabilizzazione di dodici unità di lavoratori – scrive Russo – ma sui canali social dell’Azienda si legge che sono state stabilizzate quattordici persone. È necessario comprendere le ragioni di questo scostamento rispetto alla delibera originaria, e se siano stati valutati l’impatto finanziario e la sostenibilità economica della misura”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

