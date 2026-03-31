Domenica sera, Andrew Smith è arrivato all’aeroporto di Bologna, mentre i suoi nuovi compagni di squadra erano impegnati in una partita al PalaCarrara di Pistoia. Si tratta del primo test ufficiale contro ex avversari in questa stagione. Smith, che ha firmato recentemente con una squadra di pallacanestro, ha fatto il suo ingresso nel territorio italiano in un momento di grande fermento.

E’ sbarcato domenica sera all’aeroporto di Bologna, Andrew Smith (nella foto all’eroporto di Bologna), mentre i suoi nuovi compagni espugnavano il PalaCarrara di Pistoia. Ieri la squadra ha riposato e il nuovo pivot, dopo le rituali visite mediche, ne ha approfittato per svolgere del lavoro individuale con coach Leka, che lo aveva già allenato a Ferrara tre anni fa, e il preparatore Venerandi. I casi della vita, gli metteranno di fronte nel suo debutto in maglia biancorossa, l’ultima squadra per cui ha giocato, la Tezenis Verona, dove ha sostituito a gettone Justin Johnson. Nelle 9 partite disputate in maglia giallobù ha prodotto 5 punti e 4 rimbalzi di media in 14’ di utilizzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Primo test proprio contro gli ex. Ecco Andrew Smith, argine contro i lunghi di Verona

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