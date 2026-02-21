la furia dei tabloid inglesi contro andrew

Il tabloid Sun ha pubblicato una foto di Andrew che appare visibilmente sudato, dopo undici ore di interrogatorio. La notizia arriva mentre l'intera Inghilterra discute delle sue dichiarazioni del 2019, in cui affermava di non sudare mai a causa di una malattia rara. La sua immagine contraddice quella versione, mostrando un volto stanco e sudato. La vicenda attira l’attenzione dei media e alimenta nuove polemiche sul suo ruolo pubblico. La questione rimane al centro del dibattito.

“Adesso sta sudando”, titola il Sun, e il volto lucido e spiritato di Andrew Mountbatten-Windsor, dopo undici ore di interrogatorio, basterebbe da solo a smentire quella curiosa affermazione, fatta in mondovisione nel 2019, secondo cui, per via di una rara malattia, egli non suda mai e non poteva quindi aver sudato, ballando, con Virginia Giuffre minorenne. Ma si sa che il titolista del Sun è il giornalista più pagato del Regno Unito, o così almeno narra la leggenda, e il suo stipendio se lo deve appunto sudare. Sorprende di più, tutto considerato, l’accanimento con cui la stampa popolare e conservatrice sta enfatizzando la faccenda, con stuoli di commentatori pronti a denunciare l’imminente fine della monarchia, mentre i progressisti prendono tempo e si mostrano almeno per ora soddisfatti del fatto che la giustizia sta facendo il suo corso senza favoritismi.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il principe Harry in tribunale a Londra per il processo contro i tabloid: la causa contro l’editore del Daily MailIl principe Harry si presenta in tribunale a Londra per il processo contro l’editore del Daily Mail.

