Verso legge contro successione Andrew

Il governo britannico ha deciso di intervenire dopo che Andrew Mountbatten-Windsor è stato coinvolto in un’indagine sulla sua amicizia con Jeffrey Epstein. La legge proposta mira a escluderlo dalla linea di successione al trono, eliminando così ogni possibilità di futura inflessione nella monarchia. L'esecutivo si sta preparando ad approvare il provvedimento non appena termineranno le verifiche di polizia. La proposta si concentra sulla chiarezza e sulla trasparenza nella famiglia reale.

21.00 Il governo britannico sta lavorando a un provvedimento legislativo specifico per rimuovere Andrew Mountbatten-Windsor dalla linea di successione al trono Secondo quanto appreso da Sky News, l'esecutivo laburista del premier Keir Starmer è pronto a muoversi non appena si concluderà l'indagine di polizia che ha portato all'arresto e al successivo rilascio dell'ex duca di York per i legami col defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein. Anche se remota, la possibilità che possa diventare Re, il governo vuole evitare il rischio.