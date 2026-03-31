Prima tappa in Piemonte per Giuseppe Roccasalvo in arte Joe Rok DJ

Il DJ Giuseppe Roccasalvo, conosciuto come Joe Rok, ha iniziato la sua tournée in Piemonte. La sua performance è stata accompagnata dalla riproposizione di “Pensiero Stupendo”, una cover moderna di un brano molto noto, che ha riscosso successo tra gli ascoltatori digitali e si è posizionata ai vertici delle classifiche online.

A trainare il momento artistico di Joe Rok è soprattutto la recente cover di “Pensiero Stupendo”, brano iconico reinterpretato in chiave contemporanea, che ha rapidamente scalato le classifiche digitali. Il singolo ha raggiunto il primo posto su iTunes Italia, ottenendo allo stesso tempo ottimi risultati anche in mercati esteri come Svizzera, Germania e Spagna. Parallelamente, il brano si è posizionato nelle chart internazionali di Shazam, confermando una diffusione organica e una curiosità crescente da parte del pubblico globale. Determinante anche la spinta proveniente dai social network, in particolare da Instagram, dove i reel legati al progetto musicale hanno superato complessivamente i 3 milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Citypescara.com Articoli correlati DJ, il napoletano Ricky Borselli vince il premio “Future Talent DJ of the Month” della Pete Tong DJ AcademyUn importante riconoscimento internazionale premia il talento emergente italiano: Ricky Borselli è stato selezionato come Future Talent DJ of the... Leggi anche: Morte Dj Godzi a Ibiza, il padre Giuseppe Noschese ascoltato dalla Squadra Mobile