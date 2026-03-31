Prezzi della benzina shock negli Usa

I prezzi della benzina negli Stati Uniti hanno superato i 4 dollari al gallone, livello non raggiunto da quasi quattro anni. Questa crescita è stata provocata dall’interruzione dell’offerta di petrolio, conseguenza del conflitto in Medio Oriente. La situazione ha portato a un aumento dei costi per le famiglie e ha creato difficoltà per l’amministrazione in carica.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. I prezzi della benzina negli Usa sono schizzati oltre i 4 dollari al gallone per la prima volta in quasi 4 anni, scontando lo shock dell'offerta petrolifera, innescato dalla guerra in Medio Oriente, facendo lievitare i costi per le famiglie americane e i problemi per l'amministrazione Trump. I prezzi alla pompa hanno raggiunto la media nazionale di 4,018 dollari, ai massimi da agosto del 2022, quando la Russia attaccò l'Ucraina scuotendo i mercati energetici, secondo le rilevazioni dell'American Automobile Association (Aaa). I prezzi sono cresciuti di oltre il 30% da quando Usa e Israele hanno attaccato l'Iran a fine febbraio. 🔗 Leggi su Today.it

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