Galaxy buds 4 e 4 pro prezzi stabili negli usa
Samsung ha deciso di mantenere invariati i prezzi dei Galaxy Buds 4 e 4 Pro negli Stati Uniti, nonostante le recenti speculazioni sui possibili sconti. Le nuove versioni degli auricolari, che si distinguono per un design più leggero e funzionalità migliorate, arriveranno sul mercato entro la fine dell’anno. La decisione di non modificare i prezzi punta a rafforzare la posizione dei prodotti nel segmento degli auricolari wireless di fascia media.
Questo articolo sintetizza le indiscrezioni sui Galaxy Buds 4 e 4 Pro, concentrandosi su prezzo, design e tempistiche di lancio, offrendo una lettura chiara del posizionamento di questi auricolari all’interno dell’ecosistema Samsung e nel contesto di mercato attuale. galaxy buds 4 prezzo e disponibilità usa ed europa. Secondo un leak attribuito all’esperto Rolland Quandt, i prezzi della serie Buds 4+4 Pro dovrebbero essere 179 dollari per Buds 4 e 249 dollari per Buds 4 Pro, invariati rispetto all’anno precedente. Si tratta di informazioni riferite agli Stati Uniti, prive di conferma ufficiale, ma indicative di una possibile stabilità anche per alcune linee di prodotto.🔗 Leggi su Mondoandroid.com
