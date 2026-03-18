Negli Stati Uniti, i prezzi di benzina e diesel sono aumentati notevolmente, e in molte stazioni di servizio sono comparsi adesivi che raffigurano il presidente Donald Trump mentre punta il dito, accompagnati dalla scritta

New York, 17 marzo 2026 – Con la guerra in Iran il prezzo della benzina corre anche negli Usa e in migliaia di stazioni di rifornimento sono spuntati adesivi con l'immagine del presidente Donald Trump che punta il dito e la scritta "L'ho fatto io". Questi sticker non sono una novità: avevano già fatto la loro comparsa, per la prima volta, la scorsa estate incollati su diversi prodotti (dai generi alimentari a molti altri articoli in vendita nei supermercati) quando il tycoon aveva varato la sua politica di dazi. Adesso, però, stanno tornando nuovamente di moda – diventando di conseguenza anche virali sui social – soprattutto ai distributori di carburante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Benzina e diesel con prezzi alle stelle anche negli Usa, ai distributori spuntano gli adesivi anti-Trump

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