Scatta l' allerta meteo | raffiche di vento fino a 100 km h

È stata emessa un’allerta meteo gialla in Lombardia, con raffiche di vento fino a 100 km/h previste nel Lario e nelle Prealpi occidentali. L’allerta è valida dalle 14:00 di oggi, sabato 10 gennaio, alle 14:00 di domani, domenica 11 gennaio 2026. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e alle eventuali segnalazioni delle autorità.

Benevento, scatta la nuova allerta meteo: ecco il vademecum di Mastella - Alla luce dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che, a partire dalla mezzanotte e fino alle 20 di domani, prevede venti forti con locali raffiche, il ... msn.com

Maltempo in Campania: scatta l’allerta meteo per temporali e raffiche di vento - La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso di criticità meteo che entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi e resterà valido fino alle ore 20:00 di domani. vocedinapoli.it

Fino alla mezzanotte di sabato residue mareggiate su tutta la costa toscana, poi scatta l’allerta gialla per le gelate sulla parte orientale della regione - facebook.com facebook

Meteo Toscana, ancora mareggiate e per domenica scatta l’allerta ghiaccio. Le zone interessate #allertameteoTOS x.com

