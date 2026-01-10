Scatta l' allerta meteo | raffiche di vento fino a 100 km h
È stata emessa un’allerta meteo gialla in Lombardia, con raffiche di vento fino a 100 km/h previste nel Lario e nelle Prealpi occidentali. L’allerta è valida dalle 14:00 di oggi, sabato 10 gennaio, alle 14:00 di domani, domenica 11 gennaio 2026. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e alle eventuali segnalazioni delle autorità.
Occhio al maltempo. Regione Lombardia ha emesso un'allerta meteo gialla per rischio vento forte che interesserà la zona del Lario e delle Prealpi occidentali dalle 14:00 di oggi, sabato 10 gennaio, fino alle 14:00 di domani, domenica 11 gennaio 2026. L'allerta riguarda in particolare le province. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
