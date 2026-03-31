Prevenzione di illeciti e corruzione Schifani convoca i dirigenti generali dell' amministrazione regionale

Il presidente della regione ha convocato i dirigenti generali dell’amministrazione per discutere di misure volte a rafforzare i controlli sui dipendenti pubblici. Sono stati annunciati interventi per intensificare le verifiche e prevenire comportamenti illeciti, con particolare attenzione alle pratiche di corruzione all’interno dell’amministrazione regionale. La riunione si è focalizzata sulla definizione di strategie per migliorare la trasparenza e la legalità.

Maggiori controlli per individuare comportamenti illeciti dei dipendenti e rafforzamento delle misure per prevenire casi di corruzione all'interno della pubblica amministrazione. Sono questi gli obiettivi fissati dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che stamattina ha convocato e presieduto in via straordinaria a Palazzo d'Orléans il Comitato di coordinamento dei dipartimenti (Codipa), formato da tutti i dirigenti generali dell'amministrazione regionale. «È necessario - afferma il presidente Schifani - rafforzare in modo deciso i controlli interni e diffondere una cultura della legalità sempre più radicata nella nostra amministrazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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