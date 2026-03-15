PretenDiamo Legalità la campagna nazionale della polizia approda a Paternò

La campagna nazionale “PretenDiamo Legalità” della polizia arriva a Paternò, coinvolgendo l’istituto comprensivo “Marconi” e gli studenti del plesso Mongibello a Ragalna. L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza del rispetto della legge. La presenza della polizia si svolge attraverso incontri e attività dedicate, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità tra i ragazzi.

Giunta alla sua nona edizione, l’iniziativa è declinata nel territorio catanese dai poliziotti della questura con l’obiettivo di divulgare, tra i più giovani, i valori della legalità e del rispetto delle regole Il progetto nazionale “PretenDiamo Legalità” della polizia approda all’istituto comprensivo “Marconi” di Paternò e tra gli studenti del plesso Mongibello della sede di Ragalna. Giunta alla sua nona edizione, l’iniziativa è declinata nel territorio catanese dai poliziotti della questura con l’obiettivo di divulgare, tra i più giovani, i valori della legalità, del rispetto delle regole, della partecipazione civile e della condivisione dei principi contenuti nella Costituzione, in modo da renderli sempre più consapevoli dell’importanza decisiva del loro intervento attivo per garantire una serena convivenza civica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

La Polizia porta il progetto “Pretendiamo legalità” nelle scuoleGli agenti hanno affrontato con gli studenti tematiche di stretta attualità relative alla sicurezza on line e cyberbullismo, inclusione e parità,...

“PretenDiamo Legalità”: studenti irpini a confronto con la Polizia di StatoTempo di lettura: 3 minutiAnche quest’anno la Questura di Avellino propone la IX edizione del Progetto-Concorso “PretenDiamo Legalità”, iniziativa...

Una selezione di notizie su PretenDiamo Legalità

Discussioni sull' argomento PretenDiamo legalità: concorso della Polizia di Stato per le scuole. Riflessioni su obbedienza/punizione VS educazione; Emilia Romagna, campagna dell’Esercito per arruolare i Volontari in Ferma Iniziale.

PretenDiamo Legalità, incontro al liceo Scorza di Cosenza con il questore Borelli e la Polizia di StatoNell’Aula Magna dell’istituto cosentino la tappa del progetto nazionale rivolto agli studenti. Focus su rispetto delle regole, violenza di genere, sicurezza online e responsabilità civica ... msn.com

PretenDiamo Legalità, al via la nona edizione del progetto-concorso per le scuole. Scadenza lavori il 28 marzoNel quadro delle iniziative promosse in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto il 25 novembre 2024 tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Interno, finalizzate alla ... orizzontescuola.it

"Non ferire con le parole" e "rispetta le differenze" sono solo due dei messaggi legati al progetto PretenDiamo Legalità che la Polizia di Stato porta tra i banchi delle scuole di ogni ordine e grado che hanno aderito alla 9^ edizione 2025/2026. Parlare di fenom facebook

Post Edited: PretenDiamo Legalità: la Polizia di Stato di Vicenza incontra i bambini della Scuola Primaria Colombo x.com