Festival dell’Economia di Trento | consegnata a Papa Leone XIV la pergamena con il titolo della prossima edizione

Durante un’udienza con Papa Leone XIV, i rappresentanti del Gruppo Il Sole 24 ORE hanno consegnato una pergamena che annuncia il tema della prossima edizione del Festival dell’Economia di Trento. L’incontro ha visto anche la presenza del Presidente della Provincia, Fugatti, sottolineando il valore istituzionale e culturale dell’evento.

La delegazione dei vertici del Gruppo Il Sole 24 ORE, composta dalla presidente Maria Carmela Colaiacovo, l’amministratore delegato Federico Silvestri e il Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, insieme al presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, hanno incontrato oggi a Roma il Santo Padre Papa Leone XIV. Nel corso dell’incontro organizzato dal Gruppo Il Sole 24 ORE è stata consegnata al Santo Padre una pergamena con il titolo della prossima edizione del Festival dell’Economia di Trento, manifestazione organizzata dal 20 al 24 maggio dal Sole 24 Ore in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e che rappresenta da anni uno dei principali appuntamenti di confronto economico e sociale a livello nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Festival dell’Economia di Trento: consegnata a Papa Leone XIV la pergamena con il titolo della prossima edizione Leggi anche: L’abbraccio a suor Maria Grazia. Una pergamena di papa Leone dopo la messa dell’arcivescovo Leggi anche: Papa Leone XIV: "No a economia distorta che rende l'uomo merce" – Il video Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Robot e Big Tech, da domani Milano ospita terza edizione 'AI Festival'; Ora! al Festival dell’Innovazione Urbana; Il Federico II di Apricena presenta BIOTECH POP: al via la II Edizione del Festival delle Biotecnologie; L’energia protagonista dell’assemblea pubblica dell’Università di Trento. Festival dell’Economia di Trento: consegnata a Papa Leone XIV la pergamena con il titolo della prossima edizioneI vertici del Gruppo Il Sole 24 ORE all’udienza del Santo Padre con il Presidente della Provincia di Trento Fugatti ... ilsole24ore.com PAT * «FESTIVAL DELL’ECONOMIA, CONSEGNATA A PAPA LEONE XIV LA PERGAMENA CON IL TITOLO DELLA PROSSIMA EDIZIONE»Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha partecipato oggi a Roma all'udienza della delegazione del Gruppo Il Sole 24 ORE con il ... agenziagiornalisticaopinione.it Lo sviluppo economico italiano: un modo diverso per insegnare economia politica https://www.aeeeitalia.it/2026/01/05/lo-sviluppo-economico-italiano-un-modo-diverso-di-insegnare-leconomia-politica-del-prof-gioacchinno-garofoli/ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.