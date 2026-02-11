Festival dell’Economia di Trento al via Le Voci del Domani | giovani speaker cercasi

Alla XXI edizione del Festival dell’Economia di Trento si apre una nuova occasione per i giovani. La manifestazione cerca aspiranti speaker tra i 18 e i 30 anni, pronti a condividere idee e opinioni accanto a relatori di livello internazionale. La call “Le Voci del Domani” invita i giovani a candidarsi e a prendere parte attiva in un evento che punta a coinvolgere le nuove generazioni nel dibattito economico.

Spazio alle nuove generazioni alla XXI edizione del Festival dell’Economia di Trento. Torna “Le Voci del Domani”, la call for ideas che invita giovani tra i 18 e i 30 anni a candidarsi come speaker per intervenire nel programma ufficiale della manifestazione accanto a relatori di rilievo nazionale e internazionale. Le candidature sono aperte fino all’8 aprile sul sito ilsole24ore.comvocideldomani. L’iniziativa offre ai partecipanti la possibilità di portare il proprio punto di vista al centro del dibattito pubblico, trasformando idee, visioni e competenze in contributi concreti all’interno di uno dei principali appuntamenti culturali italiani.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Festival dell Economia

Dal 2026, il Festival dell’Economia di Trento si estenderà a cinque giornate, offrendo una piattaforma di confronto tra leader del mondo economico, accademico e politico.

Durante un’udienza con Papa Leone XIV, i rappresentanti del Gruppo Il Sole 24 ORE hanno consegnato una pergamena che annuncia il tema della prossima edizione del Festival dell’Economia di Trento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Festival dell Economia

Argomenti discussi: Anima Verde Festival alla Città dell’Altra Economia; Turismo, il festival del viaggio di Lonely Planet arriva a Genova nel 2026; Il grande evento economico del Festival di Sanremo, 13 milioni di spettatori - Nos Alpes; Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026: aperte le candidature!.

Festival di Trento, al via la call for ideas «Le voci del domani»Candidature aperte fino all’8 aprile per giovani tra 18 e 30 anni che vogliono partecipare come speaker insieme a relatori nazionali e internazionali ... ilsole24ore.com

Voce ai giovani al Festival dell'Economia di Trento, aperte le candidature(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Con la 'call for ideas' Le Voci del Domani il Festival dell'Economia di Trento 'dà spazio alle nuove generazioni': ... notizie.tiscali.it

Il futuro ha bisogno della tua voce. Hai tra i 18 e i 30 anni Questa è la tua occasione per trasformare idee, visioni e domande in qualcosa di concreto. Con la Call for Ideas “Le Voci del Domani” puoi diventare protagonista del Festival dell’Economia di Trent - facebook.com facebook