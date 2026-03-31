Premio Internazionale Ischia di Giornalismo a Katharine Viner direttore del Guardian

Il presidente del Premio Internazionale Ischia di Giornalismo ha annunciato i vincitori durante una conferenza stampa svoltasi questa mattina a Roma presso la sede della stampa estera in Italia. Tra i premiati figura il direttore di un noto quotidiano britannico. La cerimonia di premiazione si svolgerà prossimamente sull'isola di Ischia.

Il presidente del Premio Internazionale Ischia di Giornalismo Giampiero Massolo ha annunciato i vincitori nel corso della Conferenza stampa che si è tenuta stamattina presso la sede della Stampa estera in Italia a Roma. I vincitori A Katharine Viner, direttore “The Guardian”, è andato il Premio Internazionale di Giornalismo; a Ukrainska Pravda il Premio Europeo. “Giornalista dell’Anno” è Stefania Battistini. A Franco Bragagna il premio per l’Informazione Sportiva. La giuria ha assegnato un Premio speciale per la satira a Federico Palmaroli, noto con lo pseudonimo di Osho e una menzione speciale al giornalista Giuseppe Crimaldi deI Mattino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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