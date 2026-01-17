Preghiera della sera 17 Gennaio 2026 | Accoglimi tra le Tue braccia

La preghiera della sera del 17 gennaio 2026 ci invita a rivolgerci a Maria Vergine con un semplice desiderio: essere accolti tra le sue braccia. In questo momento di riflessione, ci rivolgiamo con fiducia alla Madre, chiedendo conforto e protezione. Un gesto di umiltà e speranza che ci aiuta a trovare pace e serenità nel cammino quotidiano.

Santa Maria, Vergine della notte, noi t'imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l'ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questa sera dedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. O Signore in questa sera, concedi ai nostri parenti ed amici prosperità e salute, fa' che godano della Tua benedizione sulla terra e nel cielo.

Oggi 17 gennaio, Sant’Antonio abate: il gigante del deserto che vince il male e protegge gli animali - Famoso come protettore degli animali, sant'Antonio abate fu un eremita e taumaturgo vissuto nel III secolo, che lottò con il demonio. lalucedimaria.it

17 gennaio, santo del giorno: Sant’Antonio Abate - Il 17 gennaio la Chiesa celebra Sant’Antonio abate, padre del monachesimo e grande maestro di vita spirituale, testimone di una fede radicale e libera. erreemmenews.it

Preghiera della sera - 17 gennaio 2026

Questa sera celebrazione e preghiera per la glorificazione del venerabile padre Agostino, primo parroco della nostra comunità! - facebook.com facebook

