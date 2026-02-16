Il 16 febbraio 2026, una preghiera della sera invita a chiedere a Gesù di mostrare le sue vie, dopo un lunedì ricco di sfide e stanchezza. Questa richiesta nasce dal desiderio di trovare conforto e tranquillità, lasciando alle spalle le fatiche accumulate durante il giorno. Molti si rivolgono al cuore di Gesù per cercare pace e rinnovata serenità prima di dormire.

Affidiamo al Cuore di Gesù le fatiche e gli errori di questo lunedì oramai al termine, con la preghiera della sera per ritrovare la serenità profonda e riposare nella vera pace. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi. Dedichiamo questo pensiero alla Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Preghiera della sera, 16 Febbraio 2026: "Signore mostrami le Tue vie"

La sera del 4 febbraio 2026, tante persone si sono riunite in silenzio per recitare una preghiera speciale.

Al calare del sole, un gruppo di fedeli si raccoglie per pregare.

