Cade dal cestello elevatore e finisce sopra un' auto | grave un operaio abruzzese

L'incidente sul lavoro è avvenuto vicino Ancona. L'uomo, 61 anni, ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito in ospedale in codice rosso Un operaio abruzzese di 61 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro che si è verificato lunedì mattina a Osimo, in provincia di Ancona. L’uomo sarebbe originario di Giulianova (Teramo). Secondo quanto riferito da AnconaToday, in base a una prima ricostruzione, il 61enne, che lavora per una ditta di illuminazioni, si trovava su un cestello elevatore a diversi metri di altezza, quando il camion che lo sosteneva sarebbe stato urtato da un altro mezzo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Osimo, presso il Cargopier.

