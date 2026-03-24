Prato, 24 marzo 2026 – Un uomo trovato pancia a terra tra i cespugli, con un panetto di hashish legato ad un filo da pesca e pronto per essere lanciato oltre il muro di cinta. Ma anche un detenuto condannato per associazione di stampo mafioso che stava effettuando una videochiamata in cella. Scene di ordinaria amministrazione nel carcere pratese della Dogaia, dove le illegalità segnalate dalla Procura vanno avanti ormai da mesi. I lanci di droga. Il 17 marzo gli agenti penitenziari hanno scoperto un uomo che, pancia a terra, mimetizzato tra la vegetazione esterna, a 50 metri dal carcere, stava legando un pacco con due panetti di hashish a una lenza da pesca, che poi i reclusi avrebbero recuperato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pancia a terra tra i cespugli e la droga tirata con la fionda. Prato, proseguono i ‘lanci’ nel carcere della Dogaia

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