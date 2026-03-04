traffico di droga nel carcere di prato un arresto

Nella casa circondariale La Dogaia di Prato, la magistratura ha eseguito un arresto nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga. Le autorità hanno identificato un individuo coinvolto nelle attività illecite e lo hanno fermato. L’operazione rientra nelle attività di controllo e monitoraggio della gestione delle sostanze all’interno della struttura penitenziaria. La notizia viene resa nota oggi, senza ulteriori dettagli.

La Procura segnala il persistere di traffici illeciti nella struttura penitenziaria. Sequestri di stupefacenti e intervento della Polizia Penitenziaria dopo un lancio di involucri verso l'istituto PRATO – La situazione all’interno della casa circondariale La Dogaia di Prato torna al centro dell’attenzione della magistratura. A rendere noto l’episodio, mercoledì 4 marzo, è stato il procuratore Luca Tescaroli. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, nonostante diversi interventi repressivi avvenuti tra il giugno 2025 e l’inizio del 2026, continuano a verificarsi episodi legati all’introduzione illegale di telefoni cellulari e al traffico di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Non si ferma lo spaccio di droga nel carcere di Prato: il 'boss' è un 25enne romanoCocaina e hashish arrivano dietro le sbarre grazie a microtelefoni e droni: nuove perquisizioni e sequestri disposti dalla procura

Droga nascosta tra le fette di salumi e lanciata oltre il muro di cinta. Prato, ancora caos nel carcere della DogaiaPrato, 4 marzo 2026 – Cellulari che continuano a circolare illegalmente tra le celle, droga che entra con spedizioni postali o viene lanciata oltre...

BARATTOLI DI DROGA IN UNO ZAINO TERMICO, ARRESTATO | 05/02/2026

