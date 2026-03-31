Prato in prima serata tv | visti falsi e infiltrazioni gli affari sporchi in città

Nella puntata di questa sera dedicata a Prato, si sono approfonditi temi legati a visti falsi e infiltrazioni nella città. Sono stati mostrati casi di persone che pagavano somme di circa settemila euro per ottenere un visto e altrettanti per ottenere una licenza, con procedure che permettevano di creare un’identità falsa e avviare attività commerciali in modo rapido.

Prato, 31 marzo 2026 – Settemila euro per un visto. Altri settemila per una licenza. Un’identità pronta, un’attività da aprire, tutto a portata di click. È da qui che riparte il racconto di Prato andato in onda su Presa Diretta, in prima serata su Rai Tre. E da qui arriva anche l’allarme più netto. “La presenza di appartenenti ai gruppi criminali negli ambienti delle nostre pubbliche amministrazioni”. Parole pesanti, rilanciate dal procuratore Luca Tescaroli, alla giornalista pratese Teresa Paoli. Parole che spostano il livello del problema, che non si ferma ai capannoni o alle confezioni, ma arriva fino ai gangli delle istituzioni. Prato torna sotto i riflettori nazionali, ancora una volta non per le sue eccellenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato in prima serata tv: visti falsi e infiltrazioni, gli affari sporchi in città Articoli correlati Leggi anche: Ascolti tv, 'Zelig 30 - Svisti e mai visti' vince prima serata Leggi anche: Ascolti tv, De Martino ‘re’ della prima serata: vince ‘Affari Tuoi – Lotteria Italia’ con 35,9%