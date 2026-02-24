Ascolti tv ' Zelig 30 - Svisti e mai visti' vince prima serata

Roma, 24 feb.(Adnkronos) - 'Zelig 30 – Svisti e Mai Visti' ha vinto la prima serata di ieri, 23 febbraio, con il 17,5% di share. Il comedy show di Canale 5 ha incollato allo schermo 1.966.000 telespettatori. A seguire, su Rai1 'Rosso Volante' ha interessato 2.393.000 telespettatori, pari al 14,9%. Su Rai3 'Lo Stato delle Cose' ha totalizzato 1.267.000 telespettatori e l'8,8%. Su Rai2 il film 'Dirty Dancing – Balli proibiti' ha intrattenuto 1.184.000 telespettatori, pari al 6,6%. Su Italia 1 'Run All Night – Una notte per sopravvivere' è stato visto da 969.000 telespettatori, pari al 5,7%. Stesso share raggiunto da 'Quarta Repubblica' su Rete 4 che ha interessato 691. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Zelig 30 torna con lo speciale “Svisti e mai visti”Zelig 30, lo speciale “Svisti e mai visti”, debutta su Canale 5 e raccoglie i momenti più divertenti delle quattro puntate celebrative.

Leggi anche: "Zelig 30" torna stasera in tv con "Svisti e mai visti": il meglio delle 4 puntate celebrative condotte da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Zelig 30 - Antonio Albanese a Zelig 2012

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Vanessa dà il meglio per riscattarsi: cos'ha in programma; Programmi in TV stasera 23 febbraio 2026: Rosso Volante, Dirty Dancing, Zelig, Quarta Repubblica; Torna Giletti: sarà una nuova puntata della battaglia sulla lobby gay? Bonolis spariglia; Ascolti tv lunedì 23 febbraio: Rosso volante, Zelig 30, Dirty Dancing - TPI.

Ascolti tv 23 febbraio: chi ha vinto tra Rosso volante e Zelig, i dati di PrimaFestival, De Martino e ScottiAffari tuoi contro La ruota della fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. In access prime time, Rai1 ha lasciato spazio al gioco dei pacchi. Ha giocato Veronica dalla Basilicata. fanpage.it

Ascolti tv, 'Zelig 30 - Svisti e mai visti' vince prima serataRoma, 24 feb.(Adnkronos) - 'Zelig 30 – Svisti e Mai Visti' ha vinto la prima serata di ieri, 23 febbraio, con il 17,5% di share. Il comedy show di Canale 5 ha incollato allo schermo 1.966.000 ... iltempo.it

La sfida degli ascolti tv del 23 febbraio tra Rai e Mediaset Nella serata di lunedì, Rosso Volante su Rai 1 ha conquistato 2.393.000 spettatori con il 14,9% di share, superando Zelig su Canale 5, che ha raccolto 1.960.000 spettatori (17,5%). Al terzo posto si è - facebook.com facebook

#AscoltiTV: La Preside batte ancora Zelig. Buoni ascolti per Giletti buff.ly/LWLf8f0 x.com