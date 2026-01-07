Ascolti tv De Martino ‘re’ della prima serata | vince ‘Affari Tuoi – Lotteria Italia’ con 35,9%

Nella prima serata del 6 gennaio, Stefano De Martino si è confermato protagonista della televisione italiana, con lo speciale di Rai 1, ‘Affari Tuoi – Lotteria Italia’. Il programma ha ottenuto il 35,9% di share, risultando il più visto della serata. Questa performance evidenzia la capacità del format di mantenere l’interesse del pubblico, confermando la sua posizione tra gli appuntamenti televisivi più seguiti.

