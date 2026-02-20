Alessandro Giannetti scomparso oggi vertice in Prefettura per decidere sulle ricerche
Alessandro Giannetti è scomparso, e questa mattina si tiene un incontro in Prefettura per coordinare le ricerche. La sua auto è stata trovata nel fiume Aniene, ma di lui nessuna traccia finora. Polizia, vigili del fuoco e volontari si preparano a intensificare le operazioni sul territorio. Le squadre cercano tra le rive e le zone circostanti, sperando di trovare qualche indizio utile. La riunione mira a decidere i prossimi passi per trovare Giannetti il prima possibile.
Forze dell'ordine, vigili del fuoco e volontari questa mattina si riuniranno per un vertice in Prefettura sulla scomparsa di Alessandro Giannetti per fare il punto sulle ricerche dopo il recupero della sua auto nell'Aniene.🔗 Leggi su Fanpage.it
