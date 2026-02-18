Montagna isolata sindaci sul piede di guerra | vertice urgente sui bus fantasma

I sindaci delle zone di montagna hanno convocato un vertice di emergenza dopo aver scoperto che i bus fantasma continuano a circolare senza controlli. Questa decisione nasce dalla preoccupazione crescente per le persone che rimangono senza trasporto pubblico in aree isolate, dove i servizi sono già scarsi. Alla riunione parteciperanno i rappresentanti di Tpl Fvg e Arriva Udine, che dovranno spiegare come intendono risolvere il problema e garantire maggiore sicurezza.

Dopo le proteste dei territori, la Regione convoca un tavolo straordinario a Tolmezzo con Tpl Fvg e i primi cittadini. Amirante: “Serve una revisione condivisa del servizio” Un incontro urgente con i vertici di Tpl Fvg, la consociata Arriva Udine e i sindaci di Carnia, Val Degano, Canal del Ferro e Valli del Natisone. Vertice che si è svolto ieri, martedì 17 febbraio, per affrontare i ripetuti disservizi che nelle ultime settimane hanno interessato il trasporto pubblico locale nelle aree montane dell’Udinese, dovuti principalmente alla grave carenza di autisti. Le segnalazioni arrivate dai territori parlano di corse saltate, ritardi e collegamenti ridotti, con pesanti ripercussioni su studenti, lavoratori e anziani.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Curling nel Pd-gate: spot sul referendum contestato, atleti usati senza consenso e Coni sul piede di guerra.Il curling entra nel mirino del Pd-gate: il partito ha diffuso uno spot sul referendum che ha sollevato polemiche, perché ha utilizzato senza consenso le immagini degli atleti Stefania Constantini e Amos Mosaner.

Alunni al freddo, genitori sul piede di guerraGli alunni della scuola di Braccagni stanno affrontando temperature troppo basse negli ambienti scolastici, suscitando preoccupazione tra genitori e insegnanti.

