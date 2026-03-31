Poste italiane in 11 piccoli comuni ciociari installate 16 cassette postali smart

Poste Italiane ha installato 16 cassette postali digitali in 11 comuni della provincia di Frosinone. Le nuove cassette sono state collocate in diverse località dei piccoli centri della zona. L'intervento riguarda un totale di 16 strumenti, distribuiti tra le varie località. La presenza di cassette postali smart punta a migliorare i servizi di consegna e spedizione per i residenti delle aree interessate.

Sono 16 le cassette postali digitali installate da Poste Italiane in 11 piccoli comuni della provincia di Frosinone. Pi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Cassette postali 'smart' nel Foggiano: sono 14 quelle installatePiù piccole e digitali, permetteranno di conoscere la temperatura, l’umidità e il grado di inquinamento atmosferico del comune interessato Sono 14 le... Monitorano anche la qualità dell'aria, nei tre piccoli comuni cesenati arrivano le cassette postali 'smart'Poste Italiane spiega che "permetteranno di conoscere la temperatura, l’umidità e il grado di inquinamento atmosferico del comune interessato" In tre... Aggiornamenti e notizie su Poste italiane Temi più discussi: Poste Italiane presenta l'opas totalitaria per l'acquisto di Telecom Italia; TG Poste On Demand; Poste italiane, passaporti in oltre 6.500 uffici postali; SPID non attivo. Attenzione alla finta mail di Poste Italiane fatta (quasi) alla perfezione. Poste Italiane, in 11 piccoli comuni della provincia di Frosinone installate 16 nuove cassette postali smartPiù piccole e digitali, permetteranno con un semplice click sul sito di Poste Italiane di conoscere quotidianamente in tempo reale la temperatura, l’umidità e il grado di inquinamento atmosferico del ... tunews24.it Poste Italiane: In Abruzzo iniziative per la festa del papàIn Abruzzo la cartolina Ciao Papà è disponibile, oltre che sul sito poste.it, nei 14 uffici postali con sportello filatelico ... laquilablog.it Poste Italiane. . Prosegue l’impegno di Poste Italiane per l’efficienza energetica degli immobili. A fine 2025 operativi 870 impianti fotovoltaici, con l’obiettivo di superare quota 1.300 entro l'anno. Sono circa 4.300 edifici già dotati di soluzioni smart per la gestion - facebook.com facebook Poste Italiane compra TIM: nasce il gigante digitale italiano, ecco perché sarà la “Amazon Tricolore” x.com