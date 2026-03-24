Cassette postali ' smart' nel Foggiano | sono 14 quelle installate

Nel territorio della provincia di Foggia sono state installate 14 cassette postali di tipo digitale da parte di Poste Italiane. Questi dispositivi sono più compatti rispetto alle cassette tradizionali e sono collegati a sistemi digitali che consentono il monitoraggio di vari parametri ambientali. Le cassette sono dotate di sensori che rilevano temperatura, umidità, pressione atmosferica e qualità dell’aria, tra cui la presenza di polveri sottili e biossido di azoto.

Più piccole e digitali, permetteranno di conoscere la temperatura, l’umidità e il grado di inquinamento atmosferico del comune interessato Sono 14 le cassette postali digitali installate da Poste Italiane in provincia di Foggia. Più piccole, digitali e connesse, sono dotate anche di sensori per rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, quantità di polveri sottili e del biossido di azoto nell’aria. Le nuove cassette, oltre a restituire lo splendore del tipico colore rosso fiammante che le caratterizzano dal 1961, sono progettate per rispondere all’evoluzione del mondo della corrispondenza. Gli utenti potranno verificare la posizione delle cassette postali attive tramite l’App P di Poste Italiane e il sito poste. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Monitorano anche la qualità dell'aria, nei tre piccoli comuni cesenati arrivano le cassette postali 'smart'In tre borghi caratteristici medievali dell’appennino cesenate, (Montiano, Roncofreddo e Borghi) sono state installate da Poste Italiane tre cassette... Portoni tech e cassette postali 'chic': i vecchi condomini a Milano diventano 'asset' da 2 milioniGiardini trasformati in un bene da monetizzare, caldaie perfettamente funzionanti che vengono sostituite, interventi di riqualificazione deliberati... Una selezione di notizie su Cassette postali Temi più discussi: Non solo posta: a Gangi arrivano le cassette postali smart che monitorano anche l’aria; Modena, in Appennino installate sette nuove cassette postali Smart; Le cassette postali diventano smart: 21 in provincia, rilevano anche Pm10 e biossido d'azoto; Siracusa. Arrivano le cassette postali smart, sono 21 su tutto il territorio provinciale. Nel Sannio installate 27 nuove cassette postali ‘smart’Sono 27 le cassette postali digitali installate da Poste Italiane in provincia di Benevento. Più piccole, digitali e connesse, sono dotate anche di sensori per rilevare temperatura, umidità, pressione ... ntr24.tv Le cassette postali diventano smart: 21 in provincia, rilevano anche Pm10 e biossido d’azotoLe cassette postali rosse diventano smart. Poste Italiane ne ha installate 21 in provincia di Siracusa. Sono più piccole, digitali e dotate di sensori per rilevare anche temperatura, umidità, pression ... siracusaoggi.it Poste Italiane ha installato, in diversi Comuni della Provincia di Salerno, ben 38 nuove Cassette Postali Smart - facebook.com facebook