Dopo dieci anni di accesso gratuito, il sistema di identità digitale SPID in Italia sta attraversando una fase di trasformazione, con alcuni gestori che potrebbero continuare a offrire il servizio senza costi fino al 2026. La modifica delle condizioni di utilizzo e le nuove modalità di accesso stanno suscitando attenzione tra gli utenti, che cercano di capire come mantenere il servizio senza spese.

Dopo dieci anni di accesso universale senza costi, il panorama dello SPID in Italia sta cambiando radicalmente. Dal primo gennaio 2026, Poste Italiane, il principale fornitore con oltre 24 milioni di identità digitali rilasciate, ha introdotto un canone annuale di 6 euro. Non è l’unica: anche altri gestori come Aruba, InfoCert, Register.it e TeamSystem ID hanno adottato tariffe che oscillano tra i 5 e gli 8,54 euro all’anno per mantenere attiva l’identità digitale. La domanda sorge spontanea: lo SPID è ancora davvero gratuito? La risposta è sì, ma bisogna sapere dove cercarlo. Nonostante l’introduzione dei canoni da parte dei provider più popolari, esistono ancora diverse opzioni completamente gratuite per chi vuole accedere ai servizi online della pubblica amministrazione senza tirare fuori il portafoglio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Poste Italiane, come evitare di pagare lo SPID: guida ai gestori ancora gratuiti nel 2026

Articoli correlati

Educazione finanziaria, webinar gratuiti di Poste Italiane. Guida per evitare il sovraindebitamentoFirenze, 16 marzo 2026 – Diffondere una maggiore consapevolezza nelle scelte economiche e aiutare i cittadini a gestire risparmi e investimenti.

Leggi anche: Da quando si deve pagare lo Spid di Poste Italiane, chi è esente e cosa succede se non si paga

Tutto quello che riguarda

Discussioni sull' argomento Mobilità volontaria Poste Italiane 2026: accordo di proroga, una scelta necessaria per tutelare i lavoratori; Tim - TG Poste; SPID non attivo. Attenzione alle finte mail di Poste Italiane fatte (quasi) alla perfezione; Poste Italiane e i lavori negli uffici che non finiscono mai.

Come gestire i risparmi? Il tour di Poste Italiane: «Evitare il fai da te, capire i nostri obiettivi di vita e avere tempo. Mai un unico investimento»Concetti come il valore del denaro nel tempo, il rapporto tra rischio e rendimento o il calcolo degli interessi possono sembrare nozioni acquisite. In realtà, una parte significativa della popolazione ... corrieredibologna.corriere.it

Poste Italiane compra TIM: nasce il gigante digitale italiano, ecco perché sarà la “Amazon Tricolore” x.com

Poste Italiane compra TIM: nasce il gigante digitale italiano, ecco perché sarà la “Amazon Tricolore” - facebook.com facebook