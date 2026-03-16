Educazione finanziaria webinar gratuiti di Poste Italiane Guida per evitare il sovraindebitamento

Poste Italiane organizza webinar gratuiti sull’educazione finanziaria, rivolti ai cittadini per migliorare la gestione di risparmi e investimenti. L’obiettivo è diffondere informazioni pratiche e strumenti utili per evitare il sovraindebitamento. L’iniziativa si svolge a Firenze e altre città italiane, con l’intento di coinvolgere un pubblico sempre più ampio in un percorso di maggiore consapevolezza finanziaria.

Firenze, 16 marzo 2026 – Diffondere una maggiore consapevolezza nelle scelte economiche e aiutare i cittadini a gestire risparmi e investimenti. È questo l’obiettivo del progetto di educazione finanziaria promosso da Poste Italiane, che prosegue con due webinar dedicati anche ai cittadini della provincia di Firenze. Gli incontri online si terranno martedì 17 e giovedì 19 marzo e affronteranno due temi centrali nella gestione del denaro: “La protezione” e “Il risparmio e gli investimenti”. Per permettere la più ampia partecipazione, gli appuntamenti si svolgeranno in doppia fascia oraria, alle 10 e alle 16. Durante i webinar gli esperti... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Educazione finanziaria, webinar gratuiti di Poste Italiane. Guida per evitare il sovraindebitamento Articoli correlati Poste Italiane, webinar di educazione finanziaria: come partecipareProseguono per i cittadini irpini gli appuntamenti di Educazione Finanziaria in modalità webinar. Poste Italiane, webinar di educazione finanziaria anche in modalità LISPoste Italiane rinnova il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale. Aggiornamenti e notizie su Poste Italiane Temi più discussi: Educazione finanziaria: due webinar di Poste Italiane; Webinar di educazione finanziaria; Unicoop Etruria: accordo coi sindacati sulla seconda fase del Piano industriale 2025–2027; ESG | il 17 marzo il webinar per la crescita delle PMI. Latina, webinar gratuiti di educazione finanziaria con Poste ItalianeDue appuntamenti per imparare a gestire meglio il bilancio familiare e pianificare con maggiore consapevolezza il proprio futuro. latinacorriere.it Webinar di educazione finanziariaIl Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it ASSALTO NELLA NOTTE AL BANCOMAT DELLE POSTE A SANTOMENNA Altro ATM fatto esplodere in provincia di Salerno. Questa notte, intorni alle 4, la banda dei bancomat ha fatto esplodere lo sportello bancomat di Poste Italiane a Santomenna - facebook.com facebook In controtendenza rispetto alla progressiva desertificazione bancaria, anche in Campania, Poste Italiane conserva la sua presenza capillare sul terriotiro e rimane un punto di riferimento per i cittadini grazie alla rete degli uffici postali e ATM. Il TG Poste nell'uffi x.com