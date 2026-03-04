La giocatrice dell'Iran trattiene le lacrime mentre parla della sua famiglia | Siamo preoccupate
Sara Didar, giocatrice della nazionale femminile dell’Iran, si è rifiutata di cantare l’inno nazionale prima della partita, trattenendo le lacrime mentre parlava della sua famiglia. La sua protesta è motivata dalla preoccupazione per i propri cari e riflette le tensioni che coinvolgono la squadra. La sua scelta ha attirato l’attenzione sui temi delicati legati alla situazione delle atlete iraniane.
Sara Didar è una delle giocatrici dell'Iran femminile che si è rifiutata di cantare l'inno nazionale prima della partita: dietro l'atto di protesta si nasconde la grande preoccupazione per i propri cari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il portiere della Nigeria prende in giro il Marocco sulla polemica dell’asciugamano: “Asciugatevi le lacrime”Il portiere della Nigeria, Stanley Nwabali, prende in giro il Marocco per la polemica dell'asciugamano e subito dopo la finale di Coppa d'Africa...
Il padre di Lindsay Vonn parla dopo l’infortunio: “Ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera”Dopo la caduta nella discesa olimpica e la frattura alla gamba, il padre di Lindsay Vonn, Alan Kildow, esclude ogni ritorno alle gare per la...
Contenuti e approfondimenti su La giocatrice dell 8217 Iran trattiene....
Iran: la nazionale femminile non canta l'inno in Coppa d'AsiaLa nazionale femminile di calcio iraniana ha rifiutato di cantare l'inno nazionale prima della partita inaugurale della Coppa d'Asia in Australia. ansa.it
Le giocatrici dell’Iran si rifiutano di cantare l’inno prima della partita: gli era stato impostoIn Coppa d'Asia le giocatrici dell'Iran sono rimaste in silenzio durante l'inno nazionale in segno di protesta contro il regime, seguendo il precedente ... fanpage.it