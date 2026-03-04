La giocatrice dell'Iran trattiene le lacrime mentre parla della sua famiglia | Siamo preoccupate

Sara Didar, giocatrice della nazionale femminile dell’Iran, si è rifiutata di cantare l’inno nazionale prima della partita, trattenendo le lacrime mentre parlava della sua famiglia. La sua protesta è motivata dalla preoccupazione per i propri cari e riflette le tensioni che coinvolgono la squadra. La sua scelta ha attirato l’attenzione sui temi delicati legati alla situazione delle atlete iraniane.