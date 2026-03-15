65 tesori nascosti | la Basilicata si apre ai visitatori

La Basilicata aprirà le sue porte a 65 luoghi speciali durante le Giornate FAI di Primavera, in programma il 21 e il 22 marzo. La manifestazione coinvolge diverse località della regione, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire tesori nascosti e patrimoni culturali spesso poco conosciuti. L’evento si svolge in due giornate e prevede l’apertura straordinaria di questi siti.

La Basilicata si prepara ad accogliere visitatori in sessantacinque luoghi speciali durante la prossima edizione delle Giornate FAI di Primavera, che si terranno il 21 e il 22 marzo. Un esercito di oltre mille giovani studenti guiderà le visite, offrendo un’opportunità unica per scoprire angoli nascosti del territorio lucano. Non si tratta solo di aprire porte chiuse, ma di attivare una rete umana dove i ragazzi diventano custodi della memoria collettiva. La scelta dei luoghi riflette una strategia precisa: mostrare una regione fatta di strati storici sovrapposti, dal passato greco-romano fino alle influenze arabe e albanesi. Questa iniziativa non è un semplice evento turistico, ma un atto di riscoperta identitaria che mette in luce risorse spesso ignorate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 65 tesori nascosti: la Basilicata si apre ai visitatori Articoli correlati Genova si apre: 780 siti, 175 gradini e tesori nascostiIl patrimonio culturale della Liguria si apre al pubblico in un’occasione straordinaria che coinvolge Genova e le province limitrofe. Messina si apre alla città e al mondo, tour virtuali per scoprire tesori nascostiPalazzo Zanca si trasforma in un ponte tra passato e futuro, tra storia e innovazione.