Lavori ultimati riapre al traffico il rinnovato ponte di San Martino Secchia

Domani, il ponte di San Martino Secchia riapre al traffico dopo i lavori di miglioramento. Il Comune di Carpi ha concluso gli interventi strutturali e sismici, permettendo di tornare a transitare sulla struttura, che era stata chiusa per sicurezza.

Riapre al traffico domani, mercoledì 4 febbraio, il ponte di San Martino Secchia sul quale si è concluso l'intervento per il miglioramento strutturale e sismico eseguito dal Comune di Carpi. La nuova struttura, che sarà riaperta ufficialmente alle 11, con il taglio del nastro da parte del sindaco.🔗 Leggi su Modenatoday.it

