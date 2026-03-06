Festa delle donne | ingresso gratuito al Castello Arechi e ai Musei Provinciali

In occasione della Festa delle Donne, domenica 8 marzo, l’ingresso sarà gratuito per le donne in diversi musei e siti storici della regione. La Pinacoteca Provinciale, il Museo Archeologico Provinciale di Salerno, il Castello Arechi con il suo museo e il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula offriranno l’accesso senza costi. Questa iniziativa coinvolge cinque importanti strutture culturali della zona.

Con questo piccolo gesto vogliamo celebrare la giornata internazionale della donna con una dedica particolare. La cultura e le pari opportunità sono sempre al centro dell'attenzione di questa amministrazione e nuove iniziative saranno intraprese per valorizzare sempre di più il patrimonio storico artistico della nostra provincia con una attenzione particolare alle donne", hanno osservato il presidente facente funzioni della Provincia Giovanni Guzzo, la consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità Annarita Ferrara e il consigliere provinciale delegato alla Cultura, Francesco Morra.

