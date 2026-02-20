Venti chili di droga nascosti nella ruota di scorta | due arresti

Le forze dell’ordine di Padova hanno arrestato due uomini dopo aver scoperto 20 chili di droga nascosti nella ruota di scorta di un’auto. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, quando i militari hanno notato un veicolo sospetto in una zona periferica. Aprendo il pneumatico, hanno trovato l’eroina e la cocaina suddivise in dosi. Gli arrestati sono stati portati in caserma, mentre la droga è stata sequestrata. La vicenda sottolinea l’intensificazione delle operazioni contro il traffico di stupefacenti.

Ad inizio settimana la Guardia di Finanza ha fermato un'auto con targa francese all'entrata del casello di Padova Ovest. Due nigeriani sono finiti in manette. Recuperati 15 chili di eroina e 5 di cocaina Un altro duro colpo inferto al mercato dello spaccio in provincia di Padova. Le fiamme gialle del comando provinciale di Padova hanno sequestrato 15 chili di eroina e 5 chili di cocaina e proceduto all'arresto di 2 persone ritenute responsabili di traffico di sostanze stupefacenti. Le attività che hanno portato al significativo risultato si inseriscono nel complesso dei servizi di controllo economico del territorio finalizzati anche alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti in contesti urbani.