Quando una bambina di quattro anni chiede se è “grassa”, è importante rispondere con delicatezza e sincerità, valorizzando il suo valore oltre l’aspetto fisico. La risposta deve rassicurarla e insegnarle ad avere un’immagine positiva di sé, senza alimentare preoccupazioni o insicurezze. È un momento delicato in cui il modo in cui comunichiamo può influenzare la sua autostima e il suo rapporto con il corpo.

Articolo. Cosa rispondere a una bambina che fa domande sul suo aspetto fisico? Esiste una risposta “giusta” da dare? Forse sì, ma solo a patto di una brutale sincerità. E di riconoscere che non è un problema individuale Mia figlia di 4 anni mi ha chiesto se è grassa. Ho fatto un grosso respiro, trattenendomi dal rispondere di getto: «Certo che no, sei magra!», e cercando piuttosto di capire il perché di quella domanda. «Qualcuno ti ha fatto qualche commento?». Lei: «Non a me, ma a scuola il bimbo XX ha detto al bimbo XY che ha la pancia ed è ciccione. Io sono cicciona?». So che a questo punto chi mi legge si sta chiedendo, magari senza osare ammetterlo: «La bambina è davvero grassa? E la mamma? Stiamo forse parlando di una famiglia di ciccioni?». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Mia figlia ha 4 anni e mi ha chiesto se è grassa

