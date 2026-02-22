Achille Polonara confessa | Mi sono dimenticato la di nascita di mia figlia

Achille Polonara rivela di aver dimenticato la data di nascita di sua figlia durante la finale delle Final-8 di Coppa Italia, un episodio che ha sorpreso molti. La dimenticanza si è verificata in un momento di grande tensione, mentre cercava di mantenere la concentrazione. La situazione ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, che hanno commentato l’accaduto sui social. Polonara si scusa pubblicamente e promette di essere più presente nella vita familiare.

Nel giorno della finale delle Final-8 di Coppa Italia, una chiacchierata sincera con Gianluca Gazzoli permette di delineare i momenti chiave di una rinascita sportiva e personale. L’intervista propone una narrazione agile, orientata ai fatti, in cui emergono la gestione della malattia, il recupero e la determinazione a restare competitivi al massimo livello. Il periodo più difficile è stato quello successivo al coma. I primi giorni dopo il risveglio sono stati complessi: la memoria ha faticato a riconoscere anche dettagli semplici, come la data di nascita della propria figlia. Ai visitatori non sempre era possibile associare volti e nomi, e il vissuto è stato segnato da momenti difficili. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Achille Polonara e la leucemia: «Mi manca un’operazione. E non mi sento più invincibile»Achille Polonara ha affrontato una battaglia dura contro la leucemia mieloide acuta, causata anche da un tumore al testicolo.

Già, se "qualcuno lassù" avesse il merito per le guarigioni non avrebbe parimenti la colpa per le malattie https://www.corriere.it/cronache/26_febbraio_21/achille-polonara-malattia-intervista-5739ea90-e5e8-4fe0-874f-f58a939afxlk.shtml - facebook.com facebook

Ieri sera alla Inalpi Arena c'era anche Achille Polonara alla Celebrity Vip Game. Molto bello rivederlo tirare a canestro. Si ringrazia @MarcoAMunno per il video #LBAF82026 #TuttoUnAltroSport #SerieATipo x.com