Polizia locale con l’e-bike in Città Alta al via un servizio sperimentale

È stato avviato un servizio sperimentale di polizia locale con l’utilizzo di e-bike in Città Alta, come parte di un piano di riorganizzazione. La novità mira a migliorare la presenza sul territorio e integrare nuove tecnologie nelle attività di sicurezza. La sperimentazione coinvolge agenti in bici elettrica, con l’obiettivo di rendere più efficace il controllo e la sorveglianza nella zona.

SICUREZZA. Prosegue il piano di riorganizzazione della Polizia Locale, un percorso che punta a coniugare innovazione tecnologica e una presenza sempre più visibile sul territorio. In questo contesto, il Distaccamento di Città Alta della polizia locale ha avviato l’utilizzo di nuove biciclette a pedalata assistita, già operative tra le Mura e nel borgo storico. L’introduzione delle biciclette a pedalata assistita si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento della polizia di prossimità, che l’Amministrazione sta portando avanti. Come già dimostrato dalla presenza costante degli agenti appiedati nel centro cittadino, l’obiettivo è riportare la figura dell’agente sempre più vicino ai cittadini, favorendo il dialogo e la conoscenza reciproca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Polizia locale con l’e-bike in Città Alta, al via un servizio sperimentale Articoli correlati Leggi anche: In Città Alta la polizia locale si sposta con le bici elettriche: “Più agilità tra i colli e le vie del borgo” Monopattini e e-bike, al via la nuova campagna di controlli della Polizia localeDa oggi fino a fine marzo per promuovere una mobilità sostenibile sicura e responsabile. Approfondimenti e contenuti su Città Alta Temi più discussi: Polizia locale con l’e-bike in Città Alta, al via un servizio sperimentale; In Città Alta la polizia locale si sposta con le bici elettriche: Più agilità tra i colli e le vie del borgo; Polizia locale in Città Alta con la bici elettrica: servizio sperimentale al via; La Polizia Locale di Trento è spuntata: ogni settimana il comandante lavora per 24 ore su 36 a Pergine in virtù di una convenzione. La pesante accusa di Demattè (FdI). Polizia locale con l’e-bike in Città Alta, al via un servizio sperimentaleProsegue il piano di riorganizzazione della Polizia Locale, un percorso che punta a coniugare innovazione tecnologica e una presenza sempre più visibile sul territorio. ecodibergamo.it In Città Alta la polizia locale si sposta con le bici elettriche: Più agilità tra i colli e le vie del borgoGià consegnate al distaccamento del centro storico due e-bike con livrea d'ordinanza, Angeloni: Scelta ecologica, ma anche strategica. Dopo una prima fase test si valuterà l'estensione dell'utilizzo ... bergamonews.it TRA LONGUELO E CITTÀ ALTA, LA SCALETTA MORATELLI Tra il quartiere di Longuelo e i piedi della Città Alta si sviluppa la Scaletta di via Moratelli, un collegamento pedonale che unisce la parte bassa di Bergamo con via Sudorno. I suoi novantaquattro gr - facebook.com facebook