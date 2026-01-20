Polizia locale Cisl Fp | Basta parole Così il lavoro non è più sostenibile

La Cisl Fp evidenzia la difficoltà del personale della polizia locale nel garantire i servizi essenziali, sottolineando che le affermazioni istituzionali sulla sostenibilità del lavoro non corrispondono alla realtà. La carenza di personale e le criticità operative richiedono un'attenzione concreta, non semplici parole. È necessario affrontare con serietà le problematiche del settore per assicurare condizioni di lavoro adeguate e servizi pubblici efficaci.

La Cisl Fp interviene in modo chiaro e duro sulle dichiarazioni istituzionali secondo le quali la polizia locale, pur in condizioni di carenza di personale, riuscirebbe a garantire lo svolgimento del proprio lavoro. "Non è così. La polizia locale non sta reggendo grazie alla vicinanza della politica. Sta reggendo grazie alla professionalità, alla responsabilità e al senso del dovere delle donne e degli uomini in divisa", dice il segretario provinciale Raffaele Paciocca. "Ma questo non può e non deve diventare un alibi per normalizzare una condizione che, da tempo, è strutturale e insostenibile.🔗 Leggi su Latinatoday.it

