Polesine Zibello isolata Fiazza Lega | Non solo la montagna anche la bassa paga il divario digitale

Da domenica, alcune zone di Polesine Zibello sono without linea telefonica fissa e connessione internet a causa di un guasto. La situazione si è aggravata nelle ultime ore, provocando disagi a famiglie, professionisti e imprese. La zona, già isolata, si trova ora senza servizi di comunicazione essenziali, peggiorando le difficoltà legate al divario digitale anche in aree di bassa densità abitativa.

“Da domenica diverse aree di Polesine Zibello sono senza linea telefonica fissa e senza internet. Un guasto che si è aggravato nelle ultime ore e che sta creando disagi pesanti a famiglie, professionisti e imprese”.“Solo pochi giorni fa durante la discussione in aula sulla “agenda digitale”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Polesine Zibello isolata, Fiazza (Lega): “Non solo la montagna, anche la bassa paga il divario digitale” Articoli correlati Mistero a Polesine Zibello, dal Po affiorano resti umani: al lavoro per l'identificazioneGli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica, dovranno risalire al periodo del decesso e capire se il corpo è rimasto in acqua per... Sanità a Borgotaro, Fiazza (Lega): "La Regione promette ma poi taglia"Il consigliere leghista attacca la Regione Emilia-Romagna sulla gestione dei servizi sanitari in Alta Valtaro: "Annunci e rassicurazioni non bastano,...