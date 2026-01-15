Sanità a Borgotaro Fiazza Lega | La Regione promette ma poi taglia

La situazione della sanità a Borgotaro, in particolare riguardo alla pediatria, continua a sollevare preoccupazioni. Fiazza, esponente della Lega, sottolinea come le promesse della Regione sembrino spesso contraddette dai reali interventi, con tagli e ridimensionamenti che rischiano di compromettere i servizi essenziali. Una situazione che richiede attenzione e chiarezza, per garantire un sistema sanitario efficace e affidabile per i cittadini.

Il consigliere leghista attacca la Regione Emilia-Romagna sulla gestione dei servizi sanitari in Alta Valtaro: "Annunci e rassicurazioni non bastano, i cittadini continuano a perdere presìdi e risposte concrete" "Leggere le rassicurazioni dell'AUSL sulla pediatria di Borgotaro fa sorgere un dubbio spontaneo: o viviamo in realtà parallele, o qualcuno sta cercando di spacciare un lento smantellamento per un grande successo gestionale. L'unica vera 'continuità' che i cittadini avvertono sulla propria pelle è quella dei tagli sistematici" dichiara Tommaso Fiazza, consigliere regionale della Lega, commentando l'ultima riorganizzazione del distretto Valli Taro e Ceno.

Il servizio di Pediatria di comunità di Borgotaro è garantito con continuità nella sede di via Benefattori e nelle altre strutture del distretto Valli Taro e Ceno. A partire da gennaio 2026, due professionisti con consolidata esperienza sono stati dedicati in modo escl facebook

