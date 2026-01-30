Mistero a Polesine Zibello dal Po affiorano resti umani | al lavoro per l' identificazione

Questa mattina, nel comune di Polesine Zibello, si sono riaccese le ricerche sui resti umani trovati ieri pomeriggio nella zona golenale del Po. I carabinieri e i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto, mentre gli inquirenti cercano di capire chi siano le persone coinvolte e come siano finiti lì. La zona è stata subito transennata e gli esperti hanno già avviato le prime analisi sui resti trovati. La comunità aspetta notizie e spera che si possa fare luce su questo mistero.

Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica, dovranno risalire al periodo del decesso e capire se il corpo è rimasto in acqua per tutto il tempo È ancora un mistero il ritrovamento di alcuni resti umani, nella zona golenale del Po nel comune di Polesine Zibello, nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio. Gli investigatori dei carabinieri stanno lavorando da ieri per arrivare all'identificazione dello scheletro. Non è ancora chiaro se si tratti di un uomo o di una donna. Sul posto sono arrivati i carabinieri specializzati del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Parma.

