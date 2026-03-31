Pokémon dopo quasi 30 anni l’episodio di Porygon che causa convulsioni resta ancora censurato
Dopo quasi 30 anni, l’episodio di Pokémon con Porygon che ha provocato convulsioni rimane ancora censurato. Il segmento, trasmesso originariamente, ha causato problemi di salute a diversi spettatori, portando alla sua rimozione dalle reti televisive. La decisione di censurarlo si è mantenuta nel tempo, senza che siano stati fatti ulteriori tentativi di riproporlo.
Nella storia di Pokémon, un episodio in particolare continua a far discutere, a causa dei problemi che ha causato a diversi spettatori e al modo in cui influenza come guardiamo la televisione. Nel 1997 un episodio di Pokémon causò centinaia di malori tra i bambini e venne bandito per sempre. Il caso Porygon segnò la storia della televisione, cambiando le regole globali su luci e immagini animate. E ancora oggi, a distanza da tempo, rimane censurato e controverso. Il giorno in cui Pokémon smise di essere solo un cartone Nel 1997, quando l'anime di Pokémon muoveva i suoi primi passi, nessuno avrebbe immaginato che un episodio apparentemente innocuo sarebbe diventato un caso globale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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