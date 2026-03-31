Dopo quasi 30 anni, l’episodio di Pokémon con Porygon che ha provocato convulsioni rimane ancora censurato. Il segmento, trasmesso originariamente, ha causato problemi di salute a diversi spettatori, portando alla sua rimozione dalle reti televisive. La decisione di censurarlo si è mantenuta nel tempo, senza che siano stati fatti ulteriori tentativi di riproporlo.

Nella storia di Pokémon, un episodio in particolare continua a far discutere, a causa dei problemi che ha causato a diversi spettatori e al modo in cui influenza come guardiamo la televisione. Nel 1997 un episodio di Pokémon causò centinaia di malori tra i bambini e venne bandito per sempre. Il caso Porygon segnò la storia della televisione, cambiando le regole globali su luci e immagini animate. E ancora oggi, a distanza da tempo, rimane censurato e controverso. Il giorno in cui Pokémon smise di essere solo un cartone Nel 1997, quando l'anime di Pokémon muoveva i suoi primi passi, nessuno avrebbe immaginato che un episodio apparentemente innocuo sarebbe diventato un caso globale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pokémon, dopo quasi 30 anni l’episodio di Porygon che causa convulsioni resta ancora censurato

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