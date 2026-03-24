Anche a Manfredonia si afferma il No al Referendum sulla Riforma della Giustizia, ma non in tutte le sezioni, anche se il No si afferma pesantemente in alcune zone, come nella zona Croce, ai Comparti ed in parte del quartiere Monticchio. Nelle periferie estreme vince il Sì. Curioso il caso della sezione 4 dell'Istituto Croce: 215 voti per il Sì e 215 voti per il No. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Manfredonia vince il No. Ma in alcune sezioni si afferma il Sì: ecco quali

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